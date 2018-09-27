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В понедельник испытают теплосети в четырех районах Петербурга
Сегодня, 9:21
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nastya960

В понедельник испытают теплосети в четырех районах Петербурга

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Испытания проведут в Калининском, Выборгском, Пушкинском, Кировском районах.

В Петербурге в первый рабочий июньский день проверят на прочность теплосети в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Испытания проведут в Калининском, Выборгском, Пушкинском, Кировском районах.

В Выборгском районе испытания будут проходить на групповых котельных по Костромскому проспекту и Онежскому проезду. 

В Кировском районе проверят работы теплосети по улице Маршала Говорова, Балтийской улице, Молодежному  переулку и улице Розенштейна.


  Фото: ГУП "ТЭК СПб"/ ВК

 

 

Теги: испытания сетей, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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