В понедельник испытают теплосети в четырех районах Петербурга

Испытания проведут в Калининском, Выборгском, Пушкинском, Кировском районах.

В Петербурге в первый рабочий июньский день проверят на прочность теплосети в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Испытания проведут в Калининском, Выборгском, Пушкинском, Кировском районах.



В Выборгском районе испытания будут проходить на групповых котельных по Костромскому проспекту и Онежскому проезду.



В Кировском районе проверят работы теплосети по улице Маршала Говорова, Балтийской улице, Молодежному переулку и улице Розенштейна.



Фото: ГУП "ТЭК СПб"/ ВК



