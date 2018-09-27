В понедельник испытают теплосети в четырех районах Петербурга

В Петербурге в первый рабочий июньский день проверят на прочность теплосети в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".
Испытания проведут в Калининском, Выборгском, Пушкинском, Кировском районах.
В Выборгском районе испытания будут проходить на групповых котельных по Костромскому проспекту и Онежскому проезду.
В Кировском районе проверят работы теплосети по улице Маршала Говорова, Балтийской улице, Молодежному переулку и улице Розенштейна.
Фото: ГУП "ТЭК СПб"/ ВК
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