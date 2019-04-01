В понедельник в Петербурге ожидается дождь и +21

Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей и облачной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понедельник обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов. На несколько градусов ниже будет температура в окрестностях - до +11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Неблагоприятные метеорологические явления - не прогнозируются.

Ранее Pitrer.tv информировал, что дожди накроют Петербург на ближайшие три дня. Зонты можно не убирать далеко, они еще понадобятся.

Фото: pexels