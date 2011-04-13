Дожди накроют Петербург на ближайшие три дня

Зонты можно не убирать далеко, они еще понадобятся.

О наступлении облачной и ветреной погоды в Петербурге рассказал синоптик Михаил Леус. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" на своей странице в Facebook 15 августа, в воскресенье Северная столица столкнется с тыловой, более холодной частью циклона.

Из-за этого в городе на Неве ожидается облачная и ветреная погода с кратковременными дождями, которые не уйдут из города в ближайшие три дня, заявил синоптик.

Температура воздуха составит +19…+21 градус, по Ленобласти – +17…+22 градуса. Ветер – юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус объяснил, что за последние десятилетия климатические условия по стране существенно изменились.

Фото: Piter.tv