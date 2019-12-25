Михаил Леус указал на изменения в погодных условиях по стране.

Метеоролог рассказал о "новом" климате в России. В интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус объяснил, что за последние десятилетия климатические условия по стране существенно изменились. Он привел в пример среднестатистические показатели по регионам: температуру, количество осадков, их продолжительность и интенсивность. Условно принимаемые за норму показатели высчитываются на базе наблюдений за 30 лет. После этого данные синоптиками обновляются. Новое обновление запланировано как раз на 2021 год.

Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал. Михаил Леус, синоптик

Эксперт заметил, что об изменениях климата каждый может судить по собственному региону. В Москве примером послужила погода в августе.

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Фото: Piter.tv