  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что леса охлаждают планету на 15%
Сегодня, 11:42
116
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что леса охлаждают планету на 15%

0 0

Выводы были сделаны благодаря анализу спутниковых наблюдений.

Ученые выяснили, что без лесов температура на планете была бы на 15% выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications

Ученые отмечают, что за счет поглощения углерода леса делают климат мягче, они также за счет увеличения объема низких облаков создают охлаждающий эффект. Этот тезис ученые подтвердили с использованием спутниковых наблюдений.

В связи с этим ученые считают, что для локального охлаждения и генерирования осадков необходимо восстанавливать леса.

Ранее мы писали, что в Китае нашли самые древние монеты в виде лопаток.

Фото: pixabay

Теги: восстановление лесов, охлаждение планеты
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии