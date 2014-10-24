Стало известно, что леса охлаждают планету на 15%

Выводы были сделаны благодаря анализу спутниковых наблюдений.

Ученые выяснили, что без лесов температура на планете была бы на 15% выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications

Ученые отмечают, что за счет поглощения углерода леса делают климат мягче, они также за счет увеличения объема низких облаков создают охлаждающий эффект. Этот тезис ученые подтвердили с использованием спутниковых наблюдений.

В связи с этим ученые считают, что для локального охлаждения и генерирования осадков необходимо восстанавливать леса.

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