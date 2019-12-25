В Китае нашли самые древние монеты в виде лопаток

Сегодня самыми ранними монетами считаются артефакты из Китая, Западной Азии и Индии.

Археологи в Китае нашли литейных цех, относящийся к периоду между 640 и 550 годами до нашей эры. Там производились инструменты, украшения, а также монеты в виде лопаток. Таким образом, этот цех стали самым древним известным монетным двором. Статья была опубликована в журнале Antiquity.

В настоящий момент самыми древними монетами считаются артефакты из Китая, Западной Азии и Индии. Датируются эти монеты примерно тем же периодом, что и новая находка. Однако радиоуглеродное датирование ни один из них не проходил.

Отмечается, что город Гуанчжуан был важным административным центром штата Чжэн. Эта региональная держава существовала еще до появления Императорского Китая.

Методы чеканки, используемые в Гуанчжуан, характеризуются серийным производством и высокой степенью стандартизации и контроля качества, что указывает на то, что производство монет не было мелкомасштабным экспериментом, а скорее хорошо спланированным и организованным процессом, — сообщается в статье.

Сами монеты были сделаны из меди с добавлением олова и свинца.

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