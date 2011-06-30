В Петербурге со 2 по 4 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности

По данным Росгидрометцентра, 2 августа с 18:00 до 06:00 4 августа ожидаются дожди и гроза.

Со 2 по 4 августа в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в администрации города во вторник, 1 августа.

По данным Росгидрометцентра, 2 августа с 18:00 до 06:00 4 августа ожидаются дожди и гроза.

В правительстве Северной столицы напомнили, что водителям необходимо проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автомобилей в связи с высоким риском ДТП. Кроме того, внимательность не помешает и пешеходам.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 2 августа воздух прогреется до +29 градусов.

Фото: Piter.TV