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В понедельник в Ленобласти будет снег и до -22 градусов мороза
Сегодня, 12:28
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В понедельник в Ленобласти будет снег и до -22 градусов мороза

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Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Сегодня, 3 января, в Ленинградской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой снег. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. 

Так, ночью температура воздуха на западе составит 7...-12 градусов, а днем -5...-10 градусов. Ночью столбики термометров на востоке опустятся до -12...-17 градусов, местами ожидаются морозы до -22 градусов. Днем прогнозируют -10...-15 градусов. 
Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Направление ветра юго-восточное, восточное. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. В МЧС предупреждают автомобилистов о гололедице на дороге. 

Ранее в понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и потепление. На погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Фото: pexels

Теги: ленобласть, мороз, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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