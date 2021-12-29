  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и потепление
Сегодня, 9:09
135
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и потепление

0 0

На погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Сегодня, 3 января, в Петербурге ожидается потепление и небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

На погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Днем прогнозируется облачная погода, небольшой снег. Столбики термометров покажут  -5…-7 градусов, по области -4…-9 градусов. Направление ветра юго-восточное, его скорость составит 3-8 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет мало меняться и составит 748 мм ртутного столба, что ниже нормы. 

Ранее фотограф поймал закатное солнце в Парке 300-летия Петербурга. 

Фото: pexels
 

Теги: леус, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии