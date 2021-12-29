В понедельник петербуржцев ждет небольшой снег и потепление

На погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Сегодня, 3 января, в Петербурге ожидается потепление и небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

На погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Днем прогнозируется облачная погода, небольшой снег. Столбики термометров покажут -5…-7 градусов, по области -4…-9 градусов. Направление ветра юго-восточное, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться и составит 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее фотограф поймал закатное солнце в Парке 300-летия Петербурга.

Фото: pexels

