"Марс?". Фотограф поймал закатное солнце в Парке 300-летия Петербурга

Солнце садится в пятом часу вечера.

Фотограф Антон Кубышкин сделал снимки невероятного заката в первый день 2022 года. Он поймал солнце на Финском заливе в Парке 300-летия Петербурга.

Пользователи сравнили местность на фото с Марсом. Андеграундный музыкант Сергей Елгазин даже попросил одно из фото для афиши своих выступлений, так как оно "подходит по настроению".

Световой день уже начал расти. Сегодня, 2 января, Солнце будет садиться в 16:04.

Ранее Piter.TV рассказал, какой будет погода 2 января.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин