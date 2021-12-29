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"Марс?". Фотограф поймал закатное солнце в Парке 300-летия Петербурга
Сегодня, 11:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Марс?". Фотограф поймал закатное солнце в Парке 300-летия Петербурга

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Солнце садится в пятом часу вечера.

Фотограф Антон Кубышкин сделал снимки невероятного заката в первый день 2022 года. Он поймал солнце на Финском заливе в Парке 300-летия Петербурга.

Пользователи сравнили местность на фото с Марсом. Андеграундный музыкант Сергей Елгазин даже попросил одно из фото для афиши своих выступлений, так как оно "подходит по настроению". 

Световой день уже начал расти. Сегодня, 2 января, Солнце будет садиться в 16:04. 

Ранее Piter.TV рассказал, какой будет погода 2 января. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: закат, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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