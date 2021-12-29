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Морозный день ожидается 2 января в Петербурге
Сегодня, 9:45
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Морозный день ожидается 2 января в Петербурге

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Атмосферное давление будет ниже нормы.

Во второй день января петербургская погода будет формироваться под влиянием приближающегося с запада циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации небо будут постепенно закрывать плотные облака, до снега дело пока не дойдёт.

Михаил Леус.

Температура воздуха составит -7...-9 градусов. В Ленобласти будет немного холоднее: до -6...-11 градусов. Порывы южного ветра составят 2-7 м/c, а атмосферное давление — 755 мм рт.ст. 

Ранее Piter.TV показал, как ледокол "Невская застава" борется со скоплением льда на Неве.

Фото: Piter.TV

Теги: мороз, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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