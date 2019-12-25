В понедельник Петербург сковали утренние пробки в 5 баллов

В понедельник, 7 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.
Самая большая пробка образовалась на юго-восточной стороне КАД. Движение водителей тормозят дорожные работы.
Также "красные участки" зафиксировали на Народной улице, на Малоохтинском, Новочеркасском и Заневском проспектах. Также водители не могут проехать у Финляндского вокзала.
Ранее мы сообщали о том, что водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС, но попал в аварию на Индустриальном проспекте.
Фото: яндекс.карты
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