В понедельник Петербург сковали утренние пробки в 5 баллов

Самые крупные заторы образовались на юго-востоке города и на КАД.

В понедельник, 7 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Самая большая пробка образовалась на юго-восточной стороне КАД. Движение водителей тормозят дорожные работы.

Также "красные участки" зафиксировали на Народной улице, на Малоохтинском, Новочеркасском и Заневском проспектах. Также водители не могут проехать у Финляндского вокзала.

Ранее мы сообщали о том, что водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС, но попал в аварию на Индустриальном проспекте.

Фото: яндекс.карты