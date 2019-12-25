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В понедельник Петербург сковали утренние пробки в 5 баллов
Сегодня, 9:06
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IRINA_CHALKINA

В понедельник Петербург сковали утренние пробки в 5 баллов

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Самые крупные заторы образовались на юго-востоке города и на КАД.

В понедельник, 7 декабря, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Самая большая пробка образовалась на юго-восточной стороне КАД. Движение водителей тормозят дорожные работы. 

Также "красные участки" зафиксировали на Народной улице, на Малоохтинском, Новочеркасском и Заневском проспектах. Также водители не могут проехать у Финляндского вокзала. 

Ранее мы сообщали о том, что водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС, но попал в аварию на Индустриальном проспекте.

Фото: яндекс.карты

Теги: кад, петербург пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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