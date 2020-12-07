Видео: водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС, но попал в аварию на Индустриальном проспекте

Погоня завершилась на перекрестке.

Вечером 6-го декабря водитель "Фольксваген Поло" пытался уйти от инспекторов ДПС, однако попал в аварию — там мужчину и задержали. Piter.TV получил видео с момента столкновения на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Передовиков.

Втором участником ДТП оказался грузовой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется, но по кадрам с места событий ясно, что виновник точно остался цел. Подробности погони пока не известны.

Отметим, что такие ситуации происходили и ранее. Так, например, водитель "Инфинити" попал в ДТП, пытаясь уйти от инспекторов. Позже выснилось, что он не только нарушал ПДД, но еще и угнал машину со своего места работы. В результате аварии погиб один человек.

Видео: Piter.TV

Фото: Мария Майер / VK