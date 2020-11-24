За кражу авто со своего места работы в отношении виновника смертельного ДТП на "Инфинити" возбудили еще одно уголовное дело

У мужчины нет права управлять транспортным средством.

Piter.TV узнал о том, что в отношении мужчины, который управлял "Инфинити", пытался скрыться от полиции и попал в ДТП на Кронштадтской площади, возбудили не одно, а два уголовных дело. Помимо нарушения правил ПДД его также обвиняют в краже авто, на котором он передвигался, причем со своего же места работы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Уроженец Саратовской области работал специалистом в автосалоне в Кудрово. В ночь на 23 ноября в местную полицию обратился руководитель фирмы по продаже автомобилей с заявлением о краже иномарки почти за 4 млн рублей. В фирме она числилась по "Трейд-Ин" с 19 ноября. Угонщиком оказался сотрудник фирмы.

Напомним, водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и увеличил скорость, после чего за ним началась погоня. На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек "Инфинити" попал в ДТП. В результате аварии в "Рено" пострадали три человека, одна из них — 25-летняя женщина — скончалась в больнице. Она находилась на пассажирском сидении.

На месте аварии полицейским удалось задержать нарушителя. Как оказалось, у него нет права управлять транспортным средством. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Piter.TV

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО