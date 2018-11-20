В понедельник Александр Дрозденко проведет горячую линию с жителями региона

Прямая линия займет более часа.

Уже в предстоящий понедельник, 4 февраля, пройдет прямая линия с губернатором Ленинградской области. Александр Дрозденко ответит на все интересующие вопросы граждан, а также поможет решить сложные вопросы. Об этом сообщает сетевое издание "Online.47".

Связаться с губернатором можно будет в период с 16:00 до 17:00.

Номера телефонов для звонков: 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Также на прямой линии будут присутствовать помощники губернатора. Они также будут содействовать в решении сложных вопросов.

Источник: сетевое издание "Online.47"