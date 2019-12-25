Родственники погибшей после ДТП на пешеходном переходе петербурженки получили 1,2 млн рублей

Авария произошла в ноябре 2016-го года.

Семья из Петербурга получила компенсацию за смерть своей родственницы спустя 4 года. Женщину сбил на пешеходном переходе водитель автобуса в ноябре 2016-го года, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения и следовал по Колпинскому шоссе, когда наехал на пешехода. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. Спустя 4 недели она скончалась в больнице.

Сын и мать погибшей обратились в суд и попросили взыскать с компании-перевозчика компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил их требование и постановил взыскать 1,2 млн рублей с организации.

Судебные приставы внесли запрет регистрационных действий в отношении автопарка перевозчика. Вскоре после этого компания погасила долг.

Фото: Piter.TV