КСП запретила поликлиникам выдавать ВИЧ-инфицированным медицинские препараты

Получить лекарства пациенты смогут только в СПИД-центре.

С начала января 2019 года в Петербурге прекратили выдачу лекарственных препаратов для инфицированных ВИЧ. Ранее медикаменты нуждающиеся могли получить в городских поликлиниках, но теперь за ними придется ездить в СПИД-центр. данное решение принято сотрудниками КСП после проверки.

Специалисты запретили сотрудникам поликлиник заниматься распространением препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам. Согласно данным надзорного ведомства, учреждения не обладают достаточными документами для совершения подобных операций.

Отметим что в ближайшее время данный вопрос будет поставлен на рассмотрение в Комитете по здравоохранению. Чиновники добавили, что схема была действенной и удобной для всех, поэтому они намереваются бороться за сохранение системы.

Напомним, что в Северной столицы ранее находилось десять заведений, в которых могли выдавать специальные препараты. Их помещало 4171 пациент. СПИД-центр принимал около 20 тысяч человек.

Фото: Piter.tv