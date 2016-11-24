В поликлиниках Петербурга лечатся 50 тыс. человек с ковидом и подозрением на него

В городе наблюдается сильный рост заболеваемости ковидом.

В поликлиниках Петербурга наблюдаются 50 тыс. горожан с ковидом и подозрениями на него. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, пишет ТАСС.

В городе наблюдается сильный рост заболеваемости ковидом. При этом в марте-феврале он был еще выше. В поликлиниках наблюдается 30 тысяч пациентов с коронавирусом и суммарно около 50 тысяч с подозрениями и ОРВИ. У пациентов в основном легкие формы болезни, линии "омикрона" BA.5 и BA.4, намного меньше пациентов с пневмонией.

По словам Соловьевой, нагрузка на амбулаторное звено высокая. В поликлиниках развернуты 187 специальных фильтр-боксов, где принимают пациентов с ковидом и подозрениями на него.

Фото: Piter.tv