В полицию доставили троих граждан за конфликт на овощебазе полгода назад

Участники инцидента пытались скрыться от правосудия.

Правоохранители доставили в отдел полиции подозреваемых участников драки, которое произошла в августе 2019-го года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщается, что нарушители долго пытались уйти от правосудия. Летом, 19 августа 2019-го года на территории бывшей овощебазы на улице Салова произошел конфликт. Один из участников применил травматический пистолет. По данным полиции, мужчины поругались из-за торгового места на рынке.

В результате конфликта 4 участника инцидента получили телесные повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Трех граждан одного из закавказских государств от 29 до 31 года доставили в полицию.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области