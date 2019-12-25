Полиция поймала петербуржца, угрожавшего оппоненту самодельным оружием

Конфликт, к счастью, не закончился стрельбой.

Утром 12 февраля в полицию Фрунзенского района обратился 30-летний петербуржец. Мужчина сообщил о конфликте с 45-летним местным жителем, который угрожал ему предметом, похожим на пистолет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Заявитель выхватил оружие из рук оппонента и отнес в полицию, а угрожавший мужчина в это время скрылся с Малой Карпатской, где петербуржцы повздорили. Проведенная экспертиза установила, что изъятое оружие является переделанным нарезным пистолетом, и он пригоден для стрельбы.

Чуть позднее на Загребском бульваре задержали пьяного участника конфликта и владельца оружия, мужчину доставили в полицию и составили в отношении него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Гатчинском районе безработный избил и ограбил 67-летнюю пенсионерку.

Фото: Piter.TV