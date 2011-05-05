В полицию доставили мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам IKEA

Мужчину от необдуманного поступка спасла спутница.

В полицию Петербурга доставили мужчину, который угрожал оружием сотрудникам IKEA. Инцидент произошел в ТРЦ "МЕГА Парнас" 24 октября в воскресенье.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области, у 33-летнего мужчины изъяли пневматический пистолет. По словам мужчины, он вступился за знакомую, которую сотрудники магазина якобы обвинили в краже.

Во время спора с персоналом магазина, спутница мужчины с пистолетом взяла его за куртку и вывела из помещения.

Ранее в IKEA предупредили о дефиците товаров до августа 2022 года. Сообщается, что затрудняют логистику розничной торговли по всему миру нехватка транспортных контейнеров, а также загруженность портов.

Фото: Piter.tv

