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В полицию доставили мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам IKEA
Сегодня, 17:36
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В полицию доставили мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам IKEA

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Мужчину от необдуманного поступка спасла спутница.

В полицию Петербурга доставили мужчину, который угрожал оружием сотрудникам IKEA. Инцидент произошел в ТРЦ "МЕГА Парнас" 24 октября в воскресенье. 

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области, у 33-летнего мужчины изъяли пневматический пистолет. По словам мужчины, он вступился за знакомую, которую сотрудники магазина якобы обвинили в краже. 

Во время спора с персоналом магазина, спутница мужчины с пистолетом взяла его за куртку и вывела из помещения. 

Ранее в IKEA предупредили о дефиците товаров до августа 2022 года. Сообщается, что затрудняют логистику розничной торговли по всему миру нехватка транспортных контейнеров, а также загруженность портов. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: апрнас, икеа, пистолет
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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