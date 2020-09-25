В полиции назвали "фейком" историю о "рабовладельческой" ферме в Пикалево

По данным правоохранителей, эту историю в экстренной службе слышали много раз.

Получила развитие история с мужчиной, который заявил сотрудникам службы "112", что "почти 20 лет провёл в рабстве". Как сообщили порталу 78.ru источники в правоохранительных органах, этот мужчина донимал сотрудников экстренной службы неоднократными звонками на одну и ту же тему, историю от пьяного мужчины слышат примерно "600 раз в неделю".

Ранее мы сообщали о необычном вызове, который поступил в полицию.

В полицию Петербурга позвонил мужчина, который заявил, что он 20 лет находился в рабстве на территории Ленинградской области. Со слов заявителя, он скрывается в лесу. До этого он 20 лет находился в рабстве на территории бывшей базы торфа в Пикалево. Он рассказал, что его насильно удерживал и кормил макаронами раз в день некий мужчина, который является бывшим начальником охраны.

Фото: Piter.tv