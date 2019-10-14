Мужчина сообщил в полицию, что его 20 лет удерживали в рабстве в Ленобласти

Звонивший отказался называть свои данные, свой номер телефона.

В полицию Петербурга позвонил мужчина, который заявил, что он 20 лет находился в рабстве на территории Ленинградской области. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов заявителя, он скрывается в лесу. До этого он 20 лет находился в рабстве на территории бывшей базы торфа в Пикалево. Он рассказал, что его насильно удерживал и кормил макаронами раз в день некий мужчина, который является бывшим начальником охраны. Его якобы покрывает бывший начальник полиции, поэтому он удерживает на базе и в квартирах еще около 20 человек.

Звонивший отказался называть свои данные, свой номер телефона (звонок был произведен с телефона без SIM). Также он отказался дождаться наряд полиции, так как боится за свою жизнь.

Фото: Piter.TV