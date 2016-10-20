В полиции Петербурга обновили парк служебных машин

Полиция Петербурга проедется на новеньких автомобилях по городу.

На Дворцовой площади вечером 2 ноября состоялась праздничная передача новых служебных машин полиции города. Обновление автомобильного парка связано приурочено к празднованию Дня полиции, который отмечается 10 ноября. Участие в церемонии передачи транспортных средств принимал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Правоохранительные органы получат в свое распоряжение около 300 машин, которые будут распределены по региональными отделениям. 199 экземпляров приобретено за федеральный счет и на 87 выделены городские средства.