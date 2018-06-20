В поле в Гатчинском районе нашли человеческий скелет

Личность умершего устанавливается.

В минувший четверг, 28 марта, житель Гатчинского района обнаружил в поле останки человека. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

28 марта 2019 года, в 19.30, в полицию Гатчинского района поступило заявление от мужчины, проживающего в СНТ "Дони". Гражданин, в этот же день катаясь на квадроцикле, примерно в семь часов вечера наткнулся на скелет. Останки находились в поле возле вышеназванного СНТ.

После выезда правоохранительных органов на место инцидента, вся полученная информация была подтверждена.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"