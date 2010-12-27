В поезде "Самара-Петербург" вор похитил у девушки 35 тысяч рублей

Полиция раскрыла кражу в поезде до прибытия состава в пункт назначения.

Сотрудники транспортной полиции по региону раскрыли кражу в поезде “Самара-Санкт-Петербург”. Вора поймали, когда он еще не успел ступить на землю Северной столицы.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 22-летняя местная жительница, которая возвращалась из Самары. Она рассказала, что временно оставила свой рюкзак без присмотра, а когда вернулась - из него пропала крупная денежная сумма. Преступник вытащил из сумки 35 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислили по горячим следам. Вором оказался безработный рецидивист из Ярославской области, который неоднократно привлекался уголовной ответственности за кражи и грабежи. В отношении мужчины возбуждено новое дело.

По информации от оперативников, приезжий заметил жертву сразу: она была одинока и явно располагала средствами. Он убедился, что пострадавшая отлучилась, оставив рюкзак на месте. Проследив, что свидетелей нет, мужчина забрал из него деньги. За данное нарушение законодательства вору грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

