В подвале дома в Петербурге нашли труп

В Петербурге накануне в подвале жилого дома обнаружили труп мужчины. Тело было найдено по адресу улица Варшавская, дом№ 24.

Установлена личность погибшего. Им оказался 46-летний мужчина, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Также выяснилось, что смерть мужчина была насильственной. На его голове имелась рана.

В настоящее задержан подозреваемый в убийстве - 58-летний безработный мужчина. По версии следствия, зимой прошлого года подозреваемый выпивал с погибшим алкогольные напитки. Между приятелями произошел конфликт, в результате чего злоумышленник избил собутыльника. Позже труп он "спрятал" в подвал и закрыл на замок.

По данному факту возбуждено уголовное дело.