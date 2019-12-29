В подмосковном Красногорске всю ночь горели склады с резиной

К утру пожар удалось локализовать.

В Красногорске под Москвой ночью загорелись склады с резиной.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что в подмосковном поселке Новый под Красногорском произошел крупный пожар на складе, где хранилась резина. К половине 4го утра пожар удалось локализовать. К этому часа площадь возгорания составляла 4 400 квадратных метров.

Ликвидация открытого горения в 7 часов 22 минуты, сообщается пресс-службой МЧС по Московской области. На ликвидации пожара работали 21 единицы техники и 73 человека, из них от МЧС 46 человек и 13 единиц техники.

Ранее: В Сочи двоих детей унесло штормом в море (видео).

Фото: МЧС по Московской области