В подмосковном Чехове задержан подозреваемый в разбое, который вёл онлайн-трансляцию нападения

Мужчина назвал причину, по которой совершил преступление.

На территории города Чехов в Московской области мужчина ограбил бензоколонку по заданию мошенников. Злоумышленник транслировал преступление при помощи мобильного устройства, примотанного к его телу. В пресс-службе регионального управления правоохранительных органов уточнили, что 47-летний мужчина ворвался в помещение АЗС через чёрный ход. Затем посетитель закинул петарду внутрь помещения. Он начал угрожать пистолетом сотрудникам. В результате разбойнику удалось забрать из кассового аппарата 85 тысяч рублей. Потерпевшие узнали вора. Они пояснили, что грабителем оказался их бывший коллега. В настоящее время он арестован.

На допросе мужчина рассказал, что недавно ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб. Россиянину объяснили, что на его имя взяли несколько кредитов. Для того, чтобы погасить задолженность, он якобы должен совершить нападение на АЗС, снимая всё на видеокамеру. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье за разбойное нападение.

Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве.

Фото и видео: Telegram / BAZA