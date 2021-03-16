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В подмосковной Шатуре "приора" во время обгона залетела задом под трактор на встречке

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Из-за аварии погиб один человек.

В подмосковной Шатуре "Лада Приора" во время обгона залетела задом под трактор на встречной полосе. По данным правоохранительных органов, водитель транспортного средства скончался на месте от полученных травм. Очевидцы заметили, что легковушка решила обогнать трактор со скоростью порядка 110 километров в час.

Предположительно, водитель "Лады" не справился с управлением на дороге, от этого автомобиль начало крутить на проезжей части. В результате он столкнулся с задней частью трактора. Последний протащил машину еще около 40 метров.

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека.

Видео: TG / LIFE SHOT

Теги: лада приора, подмосковье, трактор, шатура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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