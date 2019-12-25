Похитители требовали от мужчины от 300 до 500 тысяч рублей.

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека в посёлке Путилково. С заявлением выступила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По её словам, злоумышленники угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, вывели его на улицу и посадили в машину.

После этого они привезли похищенного гражданина в г.о. Балашиха, где, удерживая его в гостинице. Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

Она отметила, что похитители требовали от мужчины от 300 до 500 тысяч рублей.

В данный момент задержаны трое мужчин, потерпевший освобожден.

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