За выходные в Петербурге и Ленобласти задержаны 264 пьяных водителя

При этом 23 автомобилиста не в первый раз сели за руль в нетрезвом состоянии.

В Петербурге и Ленобласти за мартовские праздники (5-8 марта) поймали более 250 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Полицейские в период с 5 по 8 марта остановили для проверки более 2000 автомобилей, за рулем оказались 13% пьяных водителей (264 человека).

При этом 23 автомобилиста не в первый раз сели за руль в нетрезвом состоянии. Против них возбуждены уголовные дела. Остальные привлечены к административной ответственности.

На федеральных трассах в Ленобласти установят 42 камеры.

Фото: Piter.tv