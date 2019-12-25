На федеральных трассах в Ленобласти установят 42 камеры

Также будут установлены 11 светофоров.

В 2021 году на федеральных трассах Ленобласти планируется установить 11 светофоров, 42 камеры фиксации нарушений ПДД и смонтировать новые линии освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Два светофора установят на трассе М-10 "Россия" в Тосно, еще два на "Санкт-Петербургском южном полукольце" (А-120) – на пересечении с региональной дорогой Павловск – Косые Мосты и на 136-м километре. Еще регулировщики появятся на трассах "Кола", "Нарва", на автодороге А-181 "Магистральная.

В 2021 году запланирован монтаж почти пяти километров новых линий искусственного освещения на пешеходных переходах на трассе А-120, Киевском шоссе, "Скандинавии", Таллинском и Мурманском шоссе.

Также на трассах появится 42 комплекса для фиксации нарушений ПДД.

На обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей.

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