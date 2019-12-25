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На обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей
Сегодня, 8:03
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nastya960

На обслуживание видеокамер на дорогах Упрдор "Северо-Запад" выделило 113 млн рублей

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Камеры будут фиксировать нарушения в в Петербурге, Ленобласти и Псковской области.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ищет подрядчика для содержания систем видеоконтроля и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге, Ленобласти и Псковской области. Начальная цена контракта составляет 112,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года должен следить за связью и работоспособностью оборудования фиксации правонарушений, проводить технический осмотр и сезонную помывку камер. В частности, нужно проверять качество изображений и корректировать работу датчиков, устранять вовремя неполадки.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 марта. Итоги подведут 12 марта. 

В Ленобласти на видеонаблюдение за сдающими ЕГЭ потратят 25 миллионов рублей.

Фото: pixabay

Теги: камеры, нарушения, пдд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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