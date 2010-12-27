В подъезде на Дунайском девушка дала отпор насильнику

Преступник угрожал ей ножом.

Утром субботы, 26 октября, в подъезде дома №14/1 по Дунайскому проспекту мужчина в маске попытался изнасиловать 24-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как заявила девушка, насильник угрожал ей ножом и пытался совершить противоправные действия сексуального характера. Преступление не удалось, так как девушка смогла отбиться от злоумышленника, из-за чего он вынужден был скрыться с места происшествия.

Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела. Насильника уже разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе на девочек стал нападать насильник.

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