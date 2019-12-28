В почтовое обращение выпущена марка с академиком Жоресом Алфёровым

Новинку разработали в рамках серии "Лауреаты Нобелевской премии".

Почтовые филиалы страны готовятся принять в обращение новую марку с академиком Жоресом Алферовым. О появлении новинки 12 марта сообщила компания "РусМарка". Марка выпущена в рамках серии "Лауреаты Нобелевской премии".

Тираж новинки стоимостью 50 рублей единица составил 126 тысяч экземпляров. На серо-голубом фоне изображен портрет Алферова в стиле карандашного рисунка, а также нарисован чертеж полупроводниковый гетеролазер. В качестве подписи служат инициалы ученого и годы его жизни.

Жорес Алферов – выдающийся советский и российский учёный-физик, политический деятель и лауреат Нобелевской премии по физике за работы по созданию полупроводниковых гетероструктур для оптической и сверхвысокочастотной электроники. Алферов написал свыше 500 научных работ и создал порядка 50 изобретений.

Памятную доску Жоресу Алферову откроют 15 марта.

Фото: rusmarka.ru