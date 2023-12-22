В Приморье перекрыли канал поставки наркотиков в мультиварках по почте

По версии следствия, подозреваемые планировали сбыть наркотики бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок.

В Приморье сотрудники полиции перекрыли канал поставки наркотиков в мультиварках по почте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейские задержали в Первомайском районе Владивостока двух сожителей, которые получили по почте мультиварку с 2 кг мефедрона внутри. По версии следствия, подозреваемые планировали сбыть наркотики бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело. На время расследования оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье правоохранители выявили тайник со снарядами, гранатами и патронами.

Видео: Управление МВД России по Приморскому краю