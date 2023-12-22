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В Запорожье правоохранители выявили тайник со снарядами, гранатами и патронами

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Найденные предметы направили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение полиции.

В Запорожье правоохранители выявили тайник со снарядами, гранатами и патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

При обследовании местности были обнаружены изъяты 20 осколочно-фугасных снарядов, три ручные гранаты и три дымовые, выстрел для гранатомета, две тротиловые шашки, а также патроны для крупнокалиберного пулемета. Найденные предметы направили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение полиции.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области полицейские ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя.

Видео: ГУ МВД России по Запорожской области

Теги: запорожская область, снаряды, тайник с оружием
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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