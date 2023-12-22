Найденные предметы направили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение полиции.

В Запорожье правоохранители выявили тайник со снарядами, гранатами и патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

При обследовании местности были обнаружены изъяты 20 осколочно-фугасных снарядов, три ручные гранаты и три дымовые, выстрел для гранатомета, две тротиловые шашки, а также патроны для крупнокалиберного пулемета. Найденные предметы направили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение полиции.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области полицейские ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя.

Видео: ГУ МВД России по Запорожской области