В ходе обыска полицейские изъяли около 20 тысяч бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости и оборудование.

В Липецкой области полицейские ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цех был обнаружен в селе Борино в двухэтажном ангаре. В ходе обыска полицейские изъяли около 20 тысяч бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости и оборудование. Отмечается, что на предприятии работали и проживали мигранты.

В отношении троих предполагаемых организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело. Двое из них были задержаны и заключены под стражу. По выявленным фактам нарушения миграционного законодательства составлено 28 протоколов об административных правонарушениях.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА