В Подмосковье задержали уроженца Уфы, причастного к хищению 4 млн рублей

В Подмосковье полицейские задержали уроженца Уфы, причастного к хищению 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, злоумышленник позвонил 59-летней женщине и представился якобы работником портала Госуслуг. Он сообщил, что мошенники намерены завладеть ее персональными данными, чтобы получить доступ к счетам. Гражданку перевели на якобы сотрудников Центробанка, которые рекомендовали ей перевести все накопления на продиктованные счета.
Сумма причиненного ущерба оценивается в 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что во Владикавказе задержали мужчину, который ограбил пенсионерку.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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