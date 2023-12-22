В Подмосковье задержали уроженца Уфы, причастного к хищению 4 млн рублей

Фигуранта заключили под стражу.

В Подмосковье полицейские задержали уроженца Уфы, причастного к хищению 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник позвонил 59-летней женщине и представился якобы работником портала Госуслуг. Он сообщил, что мошенники намерены завладеть ее персональными данными, чтобы получить доступ к счетам. Гражданку перевели на якобы сотрудников Центробанка, которые рекомендовали ей перевести все накопления на продиктованные счета.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что во Владикавказе задержали мужчину, который ограбил пенсионерку.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА