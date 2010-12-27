На красной ветке метро в Петербурге нестеснительный эксгибиционист тряс телесами перед детьми

Между "Политехнической" и "Академической" петербуржец тряс мужским органом перед пассажирами подземки.

В петербургском метрополитене действует эксгибиционист. Известно, что вечером 28 декабря мужчина показал свое достоинство женщине с детьми и скрылся.

Инцидент произошел на станции красной ветки метро “Политехническая”. В половину девятого вечера в вагон зашел неизвестный злоумышленник. Он оголил интимные части тела и тряс ими перед пассажирами. Свидетелями безобразного поведения нарушителя спокойствия стали несовершеннолетние дети.

Хулиган вышел на станции “Академическая”. Мужчина пересел в электропоезд, следовавший в обратном направлении и уехал в центр города. Сообщается, что эксгибиционист - блондин, 38-40 лет в темной куртке и брюках.