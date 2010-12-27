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На красной ветке метро в Петербурге нестеснительный эксгибиционист тряс телесами перед детьми
Сегодня, 13:19
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lesjasap
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На красной ветке метро в Петербурге нестеснительный эксгибиционист тряс телесами перед детьми

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Между "Политехнической" и "Академической" петербуржец тряс мужским органом перед пассажирами подземки.

В петербургском метрополитене действует эксгибиционист. Известно, что вечером 28 декабря мужчина показал свое достоинство женщине с детьми и скрылся.
 
Инцидент произошел на станции красной ветки метро “Политехническая”. В половину девятого вечера в вагон зашел неизвестный злоумышленник. Он оголил интимные части тела и тряс ими перед пассажирами. Свидетелями безобразного поведения нарушителя спокойствия стали несовершеннолетние дети. 
 
Хулиган вышел на станции “Академическая”. Мужчина пересел в электропоезд, следовавший в обратном направлении и уехал в центр города. Сообщается, что эксгибиционист  - блондин, 38-40 лет в темной куртке и брюках. 
Теги: петербургское метро , эксгибиционист
Категории: Новости СПб Происшествия

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