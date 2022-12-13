В петербургском вагоне метро забыли кота в переноске

Сотрудники метрополитена просят связаться с ними, если знают хозяина кота.

Во вторник, 14 февраля, в 11:38 в вагоне поезда на линии 2 пассажир оставил переноску. Она доехала до конечной станции метро Купчино, где, по правилам транспортной безопасности, ее обследовали сотрудники службы СТБ. Об этом рассказали в пресс-службе подземки Петербурга.

В переноске был маленький, любознательный котик, который ждал, когда за ним придет хозяин. Но хозяин так и не вернулся. Сотрудники метрополитена просят связаться с ними, если знают хозяина кота. Они уточнили, что обращаться по поводу кота нужно к дежурным по станции "Купчино".

UPD: кота отдали новым хозяевам, пишут в пресс-службе метрополитена.

Фото: Telegram / Метро Петербурга