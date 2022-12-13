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В петербургском вагоне метро забыли кота в переноске
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В петербургском вагоне метро забыли кота в переноске

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Сотрудники метрополитена просят связаться с ними, если знают хозяина кота.

Во вторник, 14 февраля, в 11:38 в вагоне поезда на линии 2 пассажир оставил переноску. Она доехала до конечной станции метро Купчино, где, по правилам транспортной безопасности, ее обследовали сотрудники службы СТБ. Об этом рассказали в пресс-службе подземки Петербурга. 

В переноске был маленький, любознательный котик, который ждал, когда за ним придет хозяин. Но хозяин так и не вернулся. Сотрудники метрополитена просят связаться с ними, если знают хозяина кота. Они уточнили, что обращаться по поводу кота нужно к дежурным по станции "Купчино". 

UPD: кота отдали новым хозяевам, пишут в пресс-службе метрополитена.

Фото: Telegram / Метро Петербурга

Теги: вагон, кот, метро, переноска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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