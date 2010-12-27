В петербургском травмпункте ребенок получил "добавочную" травму

В Петербурге ребенку неправильно наложили гипс в травмпункте.

В Калининском районе Санкт-Петербурга в травмпункте некачественно оказали помощь маленькой девочке с переломом. К такому итогу пришла прокуратура совместно с врачами НИДОИ им. Турнера после проверки случившегося.

Сообщается, что в ходе проверки специалисты выявили, что в травмпункте при поликлинике не оказали медицинскую помощь должным образом.

В прокуратуре рассказали, что родители привели ребенка на третьи сутки после полученной травмы. Врач диагностировал у девочки перелом правой лучевой кости и наложил гипс. Спустя 4 дня медработник провел повторный плановый осмотр с контрольной рентгенографией, после чего укрепил гипсовую лонгету бинтами.

Однако фиксация гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до локтевого сустава произведена не в соответствии с правилами иммобилизации при переломах. Кроме того, следующий прием в нарушение алгоритма наблюдения пациентов с переломами назначен через 12 дней. При повторном осмотре врачом повязка несовершеннолетней снята, проведена контрольная рентгенография, выявлено вторичное смещение. Однако указанные сведения в медицинской документации не зафиксированы. сообщает прокуратура

Прокуратура Калининского района внесла представление в адрес главного врача Городской поликлиники №118 на улице Академика Байкова. Кроме того, два врача были привлечены к дисциплинарной ответственности.