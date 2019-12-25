С наступлением холодов в Петербурге чаще стали обращаться в травмпункт

Горожане, поскальзываясь на льду, получают повреждения лодыжек и голеней, в том числе переломы.

В понедельник, 29 ноября, в травмпункте Петроградского района рассказали, что с наступлением морозов в Петербурге выросло число обращений в травмпункты примерно в 1,5 раза. Об этом сообщил телеканал 78.

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе отметили, что за пятницу и выходные за медицинской помощью обратились сразу 32 человека, у большинства – повреждения лодыжек и голеней, в том числе переломы.

В травмпункт Красногвардейского района обратились 8 человек, а в травмпункте для взрослых Петроградского района только за воскресенье пришли 25 человек. Незначительное увеличение пациентов зафиксировали и в травмпункте Красносельского района.

В Василеостровском районе отметили, что число обратившихся из-за гололёда пока не достигло средних зимних отметок – в среднем за сутки зимой обращаются по 170-180 человек, а в воскресенье обратились 119 петербуржцев.

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