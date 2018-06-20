В петербургском субботнике 250 тысяч человек

В общей сложности в Петербурге прошло 267 культурно-массовых, просветительских и экологических акций.

В сотом дне благоустройства Петербурга поучаствовали 248 тысяч человек, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Больше всего горожан вышло на субботник в Московском, Калининском и Красносельском районах. Всего работа была организована на 857 адресах.

Были задействованы более 600 единиц техники и свыше тысячи специалистов ручной уборки. Дорожники работали на 228 магистралях.

В садах и парках работали 350 единиц техники и почти две тысячи сотрудников. В общей сложности высадили почти 300 деревьев и 500 кустарников. В этот день, 20 апреля в Петербурге прошло 267 культурно-массовых, просветительских и экологических акций.

Фото: Комитет по благоустройству