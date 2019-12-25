В порту Петербурга задержали 24,5 тонны опасного арахиса

Партия арахиса была предназначала для московской фирмы.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в петербургском порту проверили арахис из Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Во время осмотра груза инспекторы карантинного фитосанитарного контроля обнаружили трупы опасных насекомых. Кроме того, у плода был странный красный цвет с белым налетом. Арахис должен иметь от светло-розового до красного оттенка.

В итоге 24,5 тонны орехов отправились обратно в Нигерию. Известно о том, что партия арахиса была предназначала для московской фирмы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам рассказали, в каких продуктах содержатся опасные сахара.

Фото:пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, pixabay