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В порту Петербурга задержали 24,5 тонны опасного арахиса
Сегодня, 16:12
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IRINA_CHALKINA

В порту Петербурга задержали 24,5 тонны опасного арахиса

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Партия арахиса была предназначала для московской фирмы.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в петербургском порту проверили арахис из Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Во время осмотра груза инспекторы карантинного фитосанитарного контроля обнаружили  трупы опасных насекомых. Кроме того, у плода был странный красный цвет с белым налетом. Арахис должен иметь от светло-розового до красного оттенка. 

В итоге 24,5 тонны орехов отправились обратно в Нигерию. Известно о том, что партия арахиса была предназначала для московской фирмы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам рассказали, в каких продуктах содержатся опасные сахара.

Фото:пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, pixabay

Теги: арахис не прошел контроль, порт петербурга, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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