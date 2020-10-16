В петербургском океанариуме родился первый морской скат

В период пандемии в петербургском океанариуме случилось счастливое пополнение. Как рассказали в официальной группе океанариума "ВКонтакте", у скатов-хвостоколов кюхля синепятнистых родился малыш.
Сотрудники океанариума отметили, что морской скат родился в этих стенах впервые: ранее на свет появлялись только пресноводные скаты. Рождению малыша-ската способствовали отсутствие посетителей, темнота и тишина, рассказали сотрудники.
Маленький самец составляет уже 12 сантиметров в длину и практически догнал по размерам своих родителей. Пока он живет отдельно, но скоро переедет в экспозиционный аквариум к родителям и соседям.
Малыш пока живет отдельно, прячется в песок или плавает в аквариуме. За ним наблюдают ихтиологи и специалисты-аквариумисты.
сотрудники океанариума
Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум
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