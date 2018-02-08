Джинсы Мединского и Шнурова выставили в музее соцбыта

В Петербурге открылась выставка "Джинсы как культ".

В Петербурге открылась выставка "Джинсы как культ". В эти дни в Музее соцбыта можно посмотреть на любимые джинсовые брюки звезд российской эстрады и общественной жизни. В числе прочего, в здании музея выставлены джинсы министра культуры Владимира Мединского, режиссера Никиты Михалкова, священника Владимира Соколова, художника Михаила Шемякина. Активнее всего своими джинсами с музеем соцбыта делились музыканты. На выставке можно найти джинсы Земфиры, Шнура, Олега Гаркуши, Noize MC, Дианы Арбениной и других артистов. Накануне личные джинсы музею передал лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Организаторы выставки попытались воссоздать атмосферу позднего Советского Союза, когда в сфере потребления царил "культ джинсы". Кроме того, атмосфера времени будет воссоздана наличием виниловых дисков, коллекции самодельных электрогитар, образцами модной одежды и обуви 80-х, например, основные модели кед и кроссовок периода Олимпиады 80.

Музей социалистического быта находится на набережной канала Грибоедова, дом 15.