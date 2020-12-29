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В петербургском метро пассажиру угрожали ножом прямо в вагоне
Сегодня, 13:10
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IRINA_CHALKINA

В петербургском метро пассажиру угрожали ножом прямо в вагоне

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Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект".

В Северной столице в метрополитене пассажиру угрожали ножом в полупустом вагоне. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на станции "Невский проспект". Потерпевший рассказал, что между ним и 17-летней девушкой с короткой стрижкой и молодым человеком лет 20 произошел конфликт. Обидчики достали нож и начали угрожать. Выяснение отношений продолжалось до станции метро "Сенная площадь", потом молодые люди ретировались из вагона. 

Пострадавший петербуржец написал заявление в полицию. Обидчиков разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный петербуржец отравился дымом при пожаре в квартире на Энергетиков.

Фото: Piter.TV

Теги: метро спб, невский проспект, угрожали нодом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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