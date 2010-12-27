Во вторник, 5 ноября, в метро Петербурга раскрыли тайну деревянных дверей. Об этом сообщает пресс-служба подземки в Telegram-канале "Метро. Повседневности".
Сотрудники петербургского метро рассказали, почему не меняют деревянные двери. Как оказалось, они являются памятниками истории и культуры и охраняются государством.
"Обеспечение сохранности таких предметов, в том числе, является и задачей метрополитена",
—сказано в сообщении.
Эксперты отметили, что эти двери соответствуют всем современным нормам.
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Фото:metrospbphoto/instagram
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